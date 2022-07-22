شويغو: أميركا تسيطر على مناطق في سوريا تنتج 'الهيدروكربونات' بشكل غير قانوني

العالم ـ سوريا

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن شويغو قوله: "لقد استولى الجيش الأمريكي دون مبالاة على مناطق في سوريا، حيث يتم استخراج الهيدروكربونات بشكل غير قانوني حيث تتم بالفعل سرقة الثروات من دولة ذات سيادة".

وأشار شويغو إلى "عدم شرعية العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد الحكومة السورية الرسمية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في حديثه مع نظيره التركي، أشار الوزير الروسي إلى عدم شرعية العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة الرسمية للجمهورية العربية السورية".

كما شدد شويغو على أن "هذه القيود تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب في البلاد".