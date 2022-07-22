شاهد.. آخر تطورات الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية

العالم - مراسلون

واوضح شحاد في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال نشرة الأخبار، أن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأنها اندلعت بالقرب من مقر الوزارة الخارجية وهيئة الاذاعة والتفزيون الليبية، بين قوات الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي، وآخرين تابعين لرئيس جهاز الحرس الرئاسي.

واشار الصحفي الليبي الى ان هذه الاشتباكات جاءت على خلفية اختطاف احد قيادات قوات الردع الخاصة من قبل الحرس الرئاسي (المعروفة محليا بقوات ايوب بوراس).

واوضح شحاد، أن الاشتباكات كانت عنيفية بحيث استمرت الى عدة ساعات ما ادى الى توقف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من مطار معيتيقة بطرابلس مؤقتا.

واشار الصحفي الليبي الى ان قوات الردع الخاصة استطاعت السيطرة على عدة مقرات ومواقع وسط طرابلس، منها مستودع الموز وطريق المشتل، وطريق الهجرة الغير الشرعية.

ولفت شحاد الى ان المجلس الرئاسي الليبي يقوم بجهود وبوادر من اجل وقف الاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس، كما ان هناك بيانات واجراءات صدرت عنه بهذا الخصوص.

وعن دور حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قال شحاد إنها اكتفت بعزل وزير الداخلية من منصبه وتعيين وزير آخر بدلا عنه.

واشار شحاد الى ان هناك حالة من الاستتباب الأمني تسود الشارع الليبي خاصة في الاماكن التي تسيطر عليها قوات الردع الخاصة.

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