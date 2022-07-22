الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. آخر تطورات الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي الليبي محمد شحاد إن حصيلة الاشتباكات المسلحة بين الاطراف المتنازعة في العاصمة الليبية طرابس وصلت الى 10 قتلى و35 جريحا.

العالم - مراسلون

واوضح شحاد في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال نشرة الأخبار، أن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأنها اندلعت بالقرب من مقر الوزارة الخارجية وهيئة الاذاعة والتفزيون الليبية، بين قوات الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي، وآخرين تابعين لرئيس جهاز الحرس الرئاسي.

واشار الصحفي الليبي الى ان هذه الاشتباكات جاءت على خلفية اختطاف احد قيادات قوات الردع الخاصة من قبل الحرس الرئاسي (المعروفة محليا بقوات ايوب بوراس).

واوضح شحاد، أن الاشتباكات كانت عنيفية بحيث استمرت الى عدة ساعات ما ادى الى توقف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من مطار معيتيقة بطرابلس مؤقتا.

واشار الصحفي الليبي الى ان قوات الردع الخاصة استطاعت السيطرة على عدة مقرات ومواقع وسط طرابلس، منها مستودع الموز وطريق المشتل، وطريق الهجرة الغير الشرعية.

ولفت شحاد الى ان المجلس الرئاسي الليبي يقوم بجهود وبوادر من اجل وقف الاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس، كما ان هناك بيانات واجراءات صدرت عنه بهذا الخصوص.

وعن دور حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قال شحاد إنها اكتفت بعزل وزير الداخلية من منصبه وتعيين وزير آخر بدلا عنه.

واشار شحاد الى ان هناك حالة من الاستتباب الأمني تسود الشارع الليبي خاصة في الاماكن التي تسيطر عليها قوات الردع الخاصة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف الإنتاج بعدة حقول

ليبيا.. تواصل اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» لتجنّب الصدام

"باشاغا" يؤكد على تجنيب مؤسسات ليبيا السيادية عن الصراع السياسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية مع معتقلين سياسيين بالضفة المحتلة

'اتفاقية الغذاء' تقضي 'برفع القيود' عن تصدير حبوب روسيا

ملف ترسيم الحدود في ضوء معادلة كاريش

شاهد.. آخر تطورات الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية

زاخاروفا: 'تويتر' یحجب حساب السفارة الروسية في برلين بسبب مقال للافروف

عاصفة بحرية تقتل 12 صيادا جنوبي الصومال