الأضرعي: الممثل الأممي يستمر في التضليل بشأن عدد السفن الواصلة الى الحديدة

العالم-اليمن

واضاف الأضرعي: “نستغرب ان يقول غروندبرغ ان السفن تخضع للإجرائات فيما هي تقتاد من قبل دول العدوان بعد حصولها على التصاريح الأممية اللازمة”.

وقال الأضرعي في تصريح لقناة المسيرة: أربعة وعشرون سفينة هي اجمالي ما تم دخوله عبر ميناء الحديدة وفق الخط الزمني للهدنة .. مؤكدا أن كل السفن التي وصلت الى ميناء الحديدة تعرضت للقرصنة والاحتجاز.. مضيفا أن هناك نهب لأكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام شهريا عبر الموانئ المحتلة.

وكان من المفترض دخول 36 سفينة نفطية عبر ميناء الحديدة حسب ما نص عليه اتفاق الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2/4/2022م وجرى تمديدها في 2/6/2022 م وستنتهي في 2/8/2022م.