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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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فعالية "ثروتنا خط احمر" في الناقورة على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة
مراسل العالم: القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية له تقصف بقذائف المدفعية قرية عقيبة بريف حلب الشمالي
مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني بطلق ناري في الظهر على يد العسكر في مسيرة احتجاجية بام درمان في الخرطوم
رويترز عن الإذاعة الرسمية الإيطالية: الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يصدر مرسوما بحل البرلمان
الخارجية العراقية: مستمرون بحشد الجهود كافة ومصادر القوة للوقوف أمام هذا التحول الخطير في سلسلة الاعتداءات التركية
الخارجية العراقية: العراق يطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي عن هذه الجريمـة وتعـويض ذوي الشهداء والجرحى
الخارجية العراقية: العـراق يطالـب بانسحاب القـوات التركية كـافـة مـن داخـل أراضيه ويـدعو تركيـا لـحـل مشـاكلها الداخلية بعيـدا عـن حـدوده
وسائل إعلام: مدير الاستخبارات البريطانية يؤكد أن إحياء الاتفاق النووي هو السبيل الأفضل لاحتواء برنامج طهران النووي
مراسل العالم: احتجاجات شعبية امام السفارة التركية في بغداد تنديدا بالقصف التركي على دهوك شمالي العراق
مصادر يمنية: استشهاد 4 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي بمديرية الحوك في محافظة الحديدة
فعالية "ثروتنا خط احمر" في الناقورة على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.