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فعالية "ثروتنا خط احمر" في الناقورة على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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