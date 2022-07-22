جلسة مباحثات مغلقة بين 'السيسي وماكرون' في باريس

العالم - مصر

وقال متحدث الرئاسة المصرية بسام راضي، عبر فيسبوك، إن السيسي "يعقد جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه"، دون مزيد من التفاصيل.

ووصل الرئيس المصري صباح اليوم، إلى مطار أورلي الدولي بالعاصمة الفرنسية، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وأفاد راضي في بيان سابق، أن الزيارة تشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن قضايا مطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما ستتضمن المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

وفي إطار جولة أوروبية، اختتم السيسي زيارة إلى ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، وتوجه إلى العاصمة الصربية بلغراد في زيارة رسمية الأولى من نوعها، قبل أن يصل فرنسا اليوم.