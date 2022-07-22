نقيب محرري الصحافة اللبنانية: لا مساومة على حق لبنان في ثروته النفطية

العالم - لبنان

جاء ذلك خلال انطلاق فعالية "ثروتنا خط احمر" في الناقورة على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة و أضاف قصيفي" الدعوة للأسرة الإعلامية لاخراج حقوق لبنان من دائرة السجالات التي لا تحمل معها الاّ المزيد من التباعد".

من جهته قال ممثل وزير الإعلام: "معادلة توازن الرعب التي أرستها المقاومة جعلت اسرائيل تعيد حساباتها وتجد نفسها مربكة أمام مواقف سيد المقاومة بضرورة وقف العمل بحقل كاريش".

بدوره قال رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في اللقاء الاعلامي الوطني "ثروتنا خط أحمر": الحق إذا لم يكن مسنودًا إلى القوة يضيع وهذا حالنا بالنسبة لحقنا في الثروة البحرية ولا بد من حوار مفتوح بين القوى السياسية للتوافق على سبل حماية الثروات".

واضاف محفوظ "الطائرات المسيرة حملت رسالة واضحة وفعلت فعلها.. وشعار الثروة الوطنية خط أحمر".

كما صرح بأنه" ينبغي تحديد من يدير قطاع الثروة النفطية والغازية والاّ مصيرها التقاسم والتحاصص".

وأكد عبد الهادي محفوظ " الحق إذا لم يكن مسنودًا إلى القوة يضيع وهذا حالنا بالنسبة لحقنا في الثروة البحرية".