الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

زاخاروفا: 'تويتر' یحجب حساب السفارة الروسية في برلين بسبب مقال للافروف

زاخاروفا: 'تويتر' یحجب حساب السفارة الروسية في برلين بسبب مقال للافروف
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

حجب موقع "تويتر" حساب السفارة الروسية في برلين بسبب مقتطف "محظور" بشأن المختبرات البيولوجية العسكرية المكتشفة في الأراضي المحررة في دونباس.

العالم ـ روسیا

جاء ذلك في منشور للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تليغرام، حيث تابعت أن "الاكتشافات" التي اكتشفتها قوات العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في المختبرات البيولوجية العسكرية في الأراضي المحررة في دونباس، وغيرها من المناطق المجاورة تشير بوضوح إلى الانتهاكات المباشرة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.

وأضافت زاخاروفا أن السفارة الروسية في برلين لن تتمكن الآن من كتابة تغريدات لمدة أسبوع على الأقل، نظرا لنشرها تلك المعلومات الواردة في مقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعلقت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنه "فيما يبدو أن شعلة الحرية قد انطفأت في تمثالها بنيويورك".

روابط ذات صلة

زاخاروفا: أميركا وحلفاؤها يتأرجحون على شفا صراع نووي مع روسيا

زاخاروفا: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية مع معتقلين سياسيين بالضفة المحتلة

'اتفاقية الغذاء' تقضي 'برفع القيود' عن تصدير حبوب روسيا

ملف ترسيم الحدود في ضوء معادلة كاريش

شاهد.. آخر تطورات الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية

زاخاروفا: 'تويتر' یحجب حساب السفارة الروسية في برلين بسبب مقال للافروف

عاصفة بحرية تقتل 12 صيادا جنوبي الصومال