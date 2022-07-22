دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية مع معتقلين سياسيين بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وبين الأهالي "أن الوقفة ستنظم غدًا السبت الموافق 23 يوليو، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوام المنارة وسط رام الله".

وأكدوا" أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في زنازين أجهزة أمن السلطة.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال واستدعاء النشطاء والطلاب والأسرى المحررين على خلفية توجهاتهم السياسية، وسط مناشدات الأهالي بالإفراج عنهم.

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى" وجود ما يقارب 20 معتقلا سياسيا، في أريحا، ونابلس، وقلقيلية، ورام الله".