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دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية مع معتقلين سياسيين بالضفة المحتلة

دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية مع معتقلين سياسيين بالضفة المحتلة
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

تتواصل الدعوات من أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، للمشاركة في وقفة تضامنية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، غدا السبت.

العالم- فلسطين

وبين الأهالي "أن الوقفة ستنظم غدًا السبت الموافق 23 يوليو، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوام المنارة وسط رام الله".

وأكدوا" أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في زنازين أجهزة أمن السلطة.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال واستدعاء النشطاء والطلاب والأسرى المحررين على خلفية توجهاتهم السياسية، وسط مناشدات الأهالي بالإفراج عنهم.

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى" وجود ما يقارب 20 معتقلا سياسيا، في أريحا، ونابلس، وقلقيلية، ورام الله".

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دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية مع معتقلين سياسيين بالضفة المحتلة

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