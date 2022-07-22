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بالصور.. حيوانات إسبانيا تحارب الحر بالمثلجات

بالصور.. حيوانات إسبانيا تحارب الحر بالمثلجات
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

قدمت حديقة حيوان مدريد في إسبانيا لحيواناتها الفواكه المجمدة والأسماك واللحوم لمساعدتها على النجاة من موجة الحر.

العالم - منوعات

في حين أن الحرارة غير المسبوقة أزعجت شعب إسبانيا ، قام مسؤولو حديقة حيوان مدريد بتزويد الحيوانات بوجبات مجمدة للمساعدة على تحمل الحرارة.

وفقًا لمسؤولي حديقة الحيوانات هذه ، فإن الفواكه المجمدة والأسماك واللحوم تساعد الحيوانات على خفض درجة حرارة أجسامها.

وقالت ريبيكا أورتيجا ، إحدى حراس حديقة حيوان مدريد: "في أيام الصيف الحارة ، بالإضافة إلى وجبات الحيوانات اليومية ، نقدم لها أيضًا الفواكه المجمدة والأسماك واللحوم ، والتي تحتوي على جميع العناصر الغذائية".

ويحاول مسؤولو حديقة الحيوانات هذه الحفاظ على الحيوانات طازجة باستخدام هذا النظام الغذائي الخاص للطقس الحار حتى تتمكن من تحمل هذا الطقس الحار.

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