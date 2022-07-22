رئيس الأركان القطري: علاقاتنا مع أمريكا تزداد قوة

العالم-قطر

جاء ذلك خلال احتفال القوات المسلحة القطرية والقيادة الجوية المركزية الأمريكية في قاعدة العديد الجوية، اليوم الجمعة، بتسليم قيادة القوات الجوية المركزية الأمريكية للفريق إليكسوس جي غرينكويتش، خلفاً للفريق غريغوري جيو، حيث تتخذ من قطر مقراً لها.

وقال النابت: إن "المرحلة الماضية شهدت إنجازات يسجلها التاريخ تبين مدى عمق الشراكة والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات".

وأوضح النابت أن عمليات الإجلاء من أفغانستان عبر قاعدة العديد الجوية مبنية على أساس القيم والمبادئ المشتركة، وقد أظهرت التزام دولة قطر تجاه حلفائها.

وأشار إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية قد احتفلتا قبل أشهر عدة بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تأسست في عام 1972، وهي الآن أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف: "نرحب في دولة قطر بالقيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف، وإننا على استعداد لتعزيز الشراكة بين قواتنا المسلحة وحلفائنا في دولة قطر بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتابع: "ولما لهذه الشراكة من أهمية لدولة قطر فقد بدأنا بالعمل على قدم وساق لتطوير قاعدة العديد الجوية، وذلك لزيادة الكفاءة العملياتية والطاقة الاستيعابية للعمليات التي يقودها حلفاؤنا".

وتحظى علاقات البلدين في المجال العسكري بتميز، إذ يتمركز نحو 13 ألف جندي أمريكي، أغلبهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" على بُعد 30 كم جنوب غربي العاصمة الدوحة.

وتستضيف الدوحة قيادة القوات الجوية المركزية الأمريكية، التي تعد أكبر قاعدة جوية خارج الولايات المتحدة، كما أعلنت الإدارة الأمريكية، في مارس الماضي، دولة قطر حليفاً رئيسياً من خارج حلف الناتو.

وخلال العامين الماضيين، عقد البلدان مجموعة شراكات عسكرية، ووقعا اتفاقيات ومذكرات تفاهم بهدف تخفيف الاحتقان في أزمات يهدد استمرارها أمن المنطقة واستقرارها.