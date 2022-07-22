الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر عسكري سوري:وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدو وأسقطت بعضها وأدى العدوان لاستشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع خسائر مادية

الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موريتانيا.. وقفة احتجاجية تطالب الحكومة بالاستقالة

السلطة تحقق.. موظف يسرق ملايين الجنيهات من أكبر بنوك الدولة في مصر!

رئيس الأركان القطري: علاقاتنا مع أمريكا تزداد قوة

روسيا: نعارض تحويل العراق إلى ساحة مواجهة إقليمية

الكهرباء العراقية توضح تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-07-2022