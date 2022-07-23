شاهد... انفراج أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية

العالم - مراسلون

وتم توقيع الوثيقة من قبل وزيري دفاع تركيا "خلوصي أكار"، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.



مشاورات ازمة الحبوب العالمية تجد حلا اخيرا، باتفاق الاطراف جميعها، روسيا واوكرانيا وبرعاية الأمم المتحدة يوقعون اتفاق انهاء ازمة مرور الحبوب عبر البحر الاسود في تركيا، بعد محادثات ماراثونية بدات في اسطنبول واستكملت في طهران واختتمت في أنقرة.

وقال رجب طيب اردوغان: "نعيش فرحة إطلاق مبادرة من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في حل أزمة غذاء شغلت العالم بأسره لفترة طويلة ودعا كافة الأطراف للمساهمة في درء خطر الجوع الذي يهدد مليارات البشر في إفريقيا وأمريكا والشرق الأوسط وآسيا".

وستمر سفن الحبوب عبر عبر البحر الاسود، بعد توقفها بسبب الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، مرور السفن ينهي ازمة الحبوب لدى كثير من بلدان العالم ويساهم في خفض اسعارها مجددا وفق مراقبين.

وقال الباحث السياسي عمر جوك: "الاتفاق الذي ابرم بين الاطراف سيسمح بادخال خمسة وعشرين مليون طن من القمح خلال 100 يوم للشرق الاوسط ودول الجوار، وهذا الموضوع مهم جدا لكل العالم وسيساهم في حل ازمة الغذاء".

و في احصائية تؤكد أهمية الاتفاق شكلت محاصيل روسيا وأوكرانيا التي تمر عبر البحر الأسود عام 2021نحو 28 بالمئة من صادرات القمح العالمي.

وُقع اتفاق نقل الحبوب اذاً بعد مشاورات طويلة في اسطنبول وطهران، ومعه يفتح فصل جديد على طريق انهاء ازمة الغذاء التي سببتها الحرب وسط آمال بالتمكن من الوصول لانهاء الأزمة بشكل كامل.

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