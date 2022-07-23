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أحزاب وعلماء اليمن يدينون تدنيس مراسل إسرائيلي للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة

أحزاب وعلماء اليمن يدينون تدنيس مراسل إسرائيلي للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدانت رابطة علماء اليمن، واستنكرت تدنيس مراسل القناة العبرية الصهيونية الـ13 للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة.

العالم - اليمن

وأوضحت الرابطة في بيان لها أنها تابعت بألم واستنكار شديدين تلك المشاهد المصورة بالصوت والصورة لمراسل القناة العبرية الــ13 في المشاعر المقدسة بمكة والمدينة أيام الحج.

وطالبت، علماء الحرمين الشريفين على وجه الخصوص بالخروج عن صمتهم المريب والقيام بما يمليه عليهم واجب الدين من الإنكار لهذا المنكر الذي اقترفه النظام السعودي بتدنيس الحرمين الشريفين حين استقدم إليهما حاخامات اليهود ومراسلي قنواتهم الإعلامية.

في سياق متصل، أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات تدنيس مراسل القناة ال13 الصهيونية لأعظم مقدسات المسلمين في مكة والمدينة بالتزامن مع موسم الحج.

واعتبرت أحزاب المشترك في بيان، تسهيل وصول هذا الصهيوني للأماكن المقدسة والتقاط الصور استفزازا متعمدا لمشاعر المسلمين ومخالفة صريحة للدين الإسلامي الحنيف.

وأكد البيان أن النظام السعودي المتماهي مع المشاريع الأمريكية والإسرائيلية يمنع الحجاج اليمنيين من أداء فريضة الحج فيما يتعامى عن اليهود ويسمح لهم بالوصول إلى المشاعر المقدسة في مفارقة عجيبة ممن يزعم أنه خادم الحرمين الشريفين.

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