إطلاق نار بمدينة الطيرة بالداخل المحتل

العالم- الاحتلال

وذكر الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، حول مصاب من حادث عنف في الطيرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وأضاف: أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش، كما أصيب طفلان (10 و6 سنوات) بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة المصاب البالغ بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت "شرطة" الاحتلال ملفاً للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي جريمة منفصلة، أقدم جناة على إطلاق النار على خيمة عزاء في كفر قاسم، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح وصفت بالمتوسطة.

وجرى نقل المصابين، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.