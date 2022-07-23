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شاهد.. هل تركيا وراء قصف دهوك ام هناك من يحاول الزج بها؟

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

قال المستشار في العلاقات الدولية قاسم حدرج ان ما يعزز اعتقاده بان خلف العمليات الثلاث سواء في دهوك او دمشق او حميميم هي غرفة عمليات امريكية واحدة وعاقبت الثلاث اطراف الذين اجتمعوا في ايران.

العالم – خاص بالعالم

واضاف المستشار في العلاقات الدولية ان الحديث عن تركيا وعملياتها العسكرية المزمع القيام بها في شمال سوريا فهي طبق اجندة واهداف معلنة لكن ما هي الاهداف التي يحققها من منتجع سياحي في دهوك سوى سمعة سيئة للاتراك ووضعهم تحت المجهر والاسراع بالقيام بعمليات لم يتبناها احد فهو عقاب امريكي لطرد القوات التركية بعد ان كبر حجمها الدولي.

واشار قاسم حدرج انه من جهة اخرى تركيا لديها مشروع اخطر بكثير من قصف مجمع سياحي او منطقة فيها مدنيين خاصة ونحن على بعد اسابيع من انتهاء عملية لوزان حيث قال مستشار الرئيس التركي يمكن ان نقوم بعملية واسعة تبدأ من الموصل وتنتهي في حلب.

واكد المستشار في العلاقات الدولية ان اصرار العراق على ان تركيا هي الفاعل يلقي بظلال الشك على هذا الموقف المتسرع ويؤكد ان المستفيد هو من يحاول الاستفادة من تلك العملية سياسيا بعد حدوثها.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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