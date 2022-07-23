بالصور.. الحشد الشعبي العراقي يكشف عن ترسانته العسكرية

العالم-العراق



واستعرض الحشد، بمجموعة أسلحة متنوعة، بينها منظومة "الراصد والحسيب" للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة المصنعة من قبل المديرية الفنية بالهيئة.

كما أظهر الاستعراض دبابات T52 وT72 روسية الصنع، وعجلات جبلية عالية الأداء، إضافة إلى أسلحة ثقيلة أخرى ومنها صواريخ وراجمات بعيدة المدى.

وأجري هذا الاستعراض، في معسكر (أبو منتظر المحمداوي) بمحافظة ديالى، بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، كما حضره السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق.

وشاركت في الاستعراض العسكري الذي نظمه الحشد الشعبي، صنوفا متنوعة من قوات الأمن العراقية، من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب.