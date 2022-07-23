أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت  23 يوليو 2022

- اطلاعات ..

إحتجاجات واسعة في العراق تنديدا بمذبحة الجيش التركي بحق المدنيين بمنطقة كردستان.

- سياست روز ..

أمريكا تعترف بأن قدرات إيران في مجال المسيرات تثير مخاوفها .

- عصر ايرانيان ..

صحف أمريكية تعتبر نتائج جولة بايدن للمنطقة أسوأ من فقدان ماء الوجه.

- قدس ..

تفاقم التوتر بين موسكو وتل أبيب.. القضاء الروسي يأمر بإغلاق الوكالة اليهودية .

- جمهوري اسلامي ..

غارات جوية تركية على شمال العراق وغارات صهيونية على ضواحي العاصمة السورية .

- ايران ..

الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارة جوية صهيونية على مناطق قرب العاصمة دمشق .

- آرمان ملي ..

ديميتري ميدفيديف يحذر.. الأمور قد تتجه لمحو أوكرانيا من خارطة العالم .

-كيهان...

روما وإنعكاسات الحرب الأوكرانية .. سقوط الحكومة الإيطالية مع تفاقم التضخم ونقص الغذاء .

- أبرار ..

الخارجية .. ضعف الإدارة الأمريكية في إتخاذ القرار، العامل الرئيسي لعدم التوصل لإتفاق بالمفاوضات .

- آفتاب يزد..

أمريكا وكوريا الجنوبية تستأنفان مناوراتهما العسكرية المشتركة بالذخيرة الحية .

- جوان ..

إستطلاعات الرأي بأمريكا .. كابوس إندلاع حرب داخلية يقض مضاجع نصف الأمريكيين.

- مردم سالاري ..

تصاعد النقاشات في حزب المحافظين البريطاني حول من سيخلف جونسون برئاسة الوزراء .

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

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آرمان امروز ..

صحيفة آرمان امروز كتبت في افتتاحيتها ( إدانة لعب أردوغان بالنار )..

الهجوم التركي الاخير على منطقة سياحية بشمال العراق فجر إدانة داخلية واسعة في العراق وتنديدا اقليميا ودوليا

إن تركيا دأبت على التذرع بمهاجة مواقع لحزب العمال الكردستاني المناهض لانقرة لتبرير هجماتها على شمال العراق وشمال شرق سوريا ايضا .

( إن الهجوم التركي الأخير على منطقة سياحية بمحافظة دهوك العراقية أوقع عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح)

ويشهد العراق اليوم اجواء غضب عارم على الصعيدين الرسمي والشعبي ومطالبات بالرد والى حد تلويح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نفسه بأن بغداد قد تضطر للرد على اية اعتداءات تركية ، فيما طالبت احزاب رئيسية بإلغاء الإتفاقيات المبرمة مع تركيا وبرفع شكوى رسمية ضدها لمجلس الامن الدولي .

إن تركيا تصر على تجاهل حقوق السيادة الوطنية للعراق وسوريا بشن مثل هذه الهجمات خلف ذريعة باتت مفضوحة للجميع ضاربة بكل تعهداتها الاقليمية للبلدان المجاورة وللقانون الدولي .

ايران ..

في مقالها ( المسيرات ترد على القذائف الصاروخية ) كتب صحيفة ايران بدورها عن الهجوم التركي الاخير على شمال العراق . ..

الغارة الجوية التركية على منتجع سياحي بشمال العراق اوقعت عشرات الضحايا المدنيين اغلبهم من الاطفال والنساء, الأمر الذي

أوجد موجة غضب عارمة في العراق لم يخفف الإنكار التركي لمسؤولية هذا الهجوم من حدتها أبدا .

إن بغداد حذرت من أنها سترد على أي عدوان تركي، وعلى صعيد الشارع العراقي حالت قوى الأمن دون اقتحام الجماهير الغاضبة للقنصلية التركية بالنجف ودون اقتحام السفارة التركية ببغداد. والأمور لم تنته عند هذا الحد ..

( بعد مرور يوم على الغارة التركية إستهدفت مسيرات إنتحارية موقعا للجيش التركي في محافظة دهوك العراقية )

واعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم " اصحاب الكهف" عن مسؤوليتها في استهداف معسكر "بامرني " التركي بمنطقة العمادية بدهوك بالمسيرات ردا على الغارة الجوية التركية.

وهكذا يبدو واضحا بأن الذريعة التركية باستهداف مواقع مزعومة لحزب العمال الكرىستاني باتت مفضوحة ومرفوضة تماما .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في تقريرها (حسن نصر الله يكشف عن مقترحات أمريكية ) جاء فيه ..

في الذكرى الاربعين لتأسيس حزب الله لبنان , نشرت قناة الميادين اللبنانية جنبا من مقابلة اجرتها قبل عشرين عاما مع الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله قال فيها ..

( بعد تحرير جنوب لبنان عام الفين قدم الأمريكيون مقترحات لحزب الله لبنان بينها حل موضوع مزارع شبعا بالمفاوضات )

قائلين إنكم حررتم جنوب لبنان ويمكن الآن حل موضوع مزارع شبعا دبلوماسيا وكذلك حل مشكلة الأسرى اللبنانيين بفلسطين المحتلة وكل ذلك مقابل وقف دعم حزب الله للقضية الفلسطينية وللإنتفاضة الفلسطينية مبدين استعدادهم للإعتراف بحزب الله كقوة سياسية بلبنان وبحذف اسمه من قائمتهم للإرهاب ودعمهم لإعادة بناء المناطق المحررة ، إلا أن حزب الله " والحديث ما زال للسيد حسن نصر الله, رفض كل هذه المقترحات جملة وتفصيلا مؤكدا عزمه على دعم القضية الفلسطينية وانتفاضة الشعب الفلسطيني .

جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان (إئتلاف الإرهابيين قرب حدودنا الشرقية) ...

أحدث تقرير للأمم المتحدة حول التنظيمات والنشاطات الإرهابية في العالم أكد قبل ايام بأن هناك ادلة دامغة تثبت وجود تعاون وتنسيق كبيرين بين حركة طالبان الأفغانية الحاكمة وتنظيم القاعدة الإرهابي.

التقرير أكد أيضا أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري ما زال حيا وأنه متواجد في افغانستان .

( إن هذا التقرير الأممي يعني أن حركة طالبان التي تدعي التغيير ما زالت تواصل تعاونها مع الجماعات الإرهابية )

وتقرير الامم المتحدة أكد أيضا أن الظواهري يقدم خبراته لحكومة طالبان حول سبل تكريس هيمنتها وكذلك في مجال ايجاد بؤر إرهابية وخلايا نائمة في بلدان الجوار الأفغاني بشكل عام.

في الواقع على الرغم من كل التمنيات الخاصة بانتهاج حكومة طالبان لسياسة واقعية تدعم كلامها بشأن اتعاظها من أخطاء الماضي وتغيير نهجها وغير ذلك , فإن ما كشفته الأمم المتحدة في تقريرها الأخير جرس إنذار لا لبلدان الجوار الأفغاني فحسب بل لبلدان شبه القارة الهندية برمتها ولبلدان آسيا الوسطى ايضا , فالأمم المتحدة حذرت من نوايا للقاعدة بتوسيع نشاطاتها الإرهابية .

أبرار ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( إنكار تركيا لمسؤولية الهجوم مزحة ثقيلة ) كتبت صحيفة أبرار ..

وزارة الخارجية العراقية حملت تركيا مرة أخرى مسؤولية الهجوم الأخير على منتجع سياحي بمحافظة دهوك بشمال العراق , بذلك ردت على محاولات انقرة التنصل من مسؤولية هذا الهجوم .

(بغداد أكدت أن الخبراء العسكريين العراقيين وجدوا أدلة دامغة تثبت أن القذائف التي أطلقت على المنتج تركية )

وفند بيان للخارجية العراقية ادعاءات انقرة بأن جماعات ارهابية تقف وراء هذا الهجوم. ووصف البيان تلك الإدعاءات بكونها مزحة ثقيلة وسمجة مشددا بأن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه الذي تشنه القوات التركية على مناطق بشمال العراق . كما فند البيان ادعاءات أنقرة بأن هناك اتفاقية مع العراق تسمح بدخول القوات التركية للاراضي العراقية عند الضرورة بدون إذن من بغداد.