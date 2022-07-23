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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يرعي استعراض الحشد الشعبي بكافة صنوفه بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لتاسيسه
مراسل العالم: استعراض الحشد الشعبي يحمل جملة رسائل ابرزها الجانب العسكري حيث كشفه عن معدات عسكرية متطورة
مصدر عسكري سوري:وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدو وأسقطت بعضها وأدى العدوان لاستشهاد 3 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع خسائر مادية
فعالية "ثروتنا خط احمر" في الناقورة على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة
مراسل العالم: القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية له تقصف بقذائف المدفعية قرية عقيبة بريف حلب الشمالي
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-07-2022
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السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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