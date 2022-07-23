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مراسل العالم: استعراض الحشد الشعبي يحمل جملة رسائل ابرزها الجانب العسكري حيث كشفه عن معدات عسكرية متطورة

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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