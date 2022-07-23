البرلمان العراقي يبدأ جلسة استثنائية لمناقشة هجوم دهوك

العالم-العراق

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، إن البرلمان افتتح جلسته الاولى من الـــدورة الانتخابية الخامسة / السنـة التشريعية الاولى / الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 242 نائباً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.

وكان قد اكد وزير الخارجية فؤاد حسين في وقت سابق من اليوم ايضاً، إن العراق سيتخذ الاجراءات التي من شأنها تحمي سيادته.

ويأتي هذا بعد قصف القوات التركية لمصيف في دهوك شمال البلاد الاربعاء الماضي، اسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط استنكار شعبي ودولي لهذه الحادثة، وهو احد الاعتداءات التركية المتكررة على مناطق شمال العراق بذريعة استهداف حزب العمال الكردستاني.