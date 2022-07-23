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مراسل العالم: مصرع مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدتي نبل الخطيب وجورين بسهل الغاب شمال غرب حماة

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

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