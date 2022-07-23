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باختصار..حصاد جولة بايدن

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطرح أية أفكار ومبادرات جديدة خلال زيارته لفلسطين المحتلة.

العالم - باختصار

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