کنعاني: تطور صناعتنا النووية السلمية ثمرة جهاد الشهيد رضائي نجاد وأمثاله

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة نشرها كنعاني على موقعه في تويتر اليوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد العالم النووي الايراني " داريوش رضائي نجاد " موضحا أن تطور الصناعة النووية السلمية لايران القوية رهين لجهاد هذا الشهيد وامثاله الذين سيبقى الشعب الايراني حافظا لمفاخرهم العلمية.

الجدير بالذكر تصادف اليوم السبت ذكرى استشهاد العالم النووي " رضائي نجاد " الذي ولد في مدينة آبدانان التابعة لمحافظة ايلام، واستشهد على يد عملاء الكيان الصهيوني امام منزله في طهران وبمرأى من زوجته (شهره بيراني) وابنته الوحيدة (آرميتا) التي كانت حينذاك طفلة صغيرة.