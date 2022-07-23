السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
١١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

کنعاني: تطور صناعتنا النووية السلمية ثمرة جهاد الشهيد رضائي نجاد وأمثاله

کنعاني: تطور صناعتنا النووية السلمية ثمرة جهاد الشهيد رضائي نجاد وأمثاله
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية ناصر کنعاني، ان تطور الصناعة النووية السلمية في ايران تحقق بفضل جهاد العلماء النوويين الشهداء امثال الشهيد داريوش رضائي نجاد، معتبرا اغتيال العلماء الابطال النوويين لم يحقق الأهداف التي أرادها الارهابيون الجبناء.

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة نشرها كنعاني على موقعه في تويتر اليوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد العالم النووي الايراني " داريوش رضائي نجاد " موضحا أن تطور الصناعة النووية السلمية لايران القوية رهين لجهاد هذا الشهيد وامثاله الذين سيبقى الشعب الايراني حافظا لمفاخرهم العلمية.

الجدير بالذكر تصادف اليوم السبت ذكرى استشهاد العالم النووي " رضائي نجاد " الذي ولد في مدينة آبدانان التابعة لمحافظة ايلام، واستشهد على يد عملاء الكيان الصهيوني امام منزله في طهران وبمرأى من زوجته (شهره بيراني) وابنته الوحيدة (آرميتا) التي كانت حينذاك طفلة صغيرة.

روابط ذات صلة

محكمة ايرانية تغرم امريكا لتورطها في اغتيال علماء ايران النوويين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مساعد وزير العلوم: نشاطات علماءنا تزداد رغم الحظر المفروض على البلاد

حصيلة كورونا لليوم السبت.. 26 وفاة و6921 إصابة جديدة

شاهد بالفيديو.. قبيل أيام من الاستفتاء على الدستور.. مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين تونسيين

کنعاني: تطور صناعتنا النووية السلمية ثمرة جهاد الشهيد رضائي نجاد وأمثاله

بارزاني يتوجه إلى بغداد على رأس وفد حكومي

البرلمان العراقي يبدأ جلسة استثنائية لمناقشة هجوم دهوك