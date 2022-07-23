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حصيلة كورونا لليوم السبت.. 26 وفاة و6921 إصابة جديدة

حصيلة كورونا لليوم السبت.. 26 وفاة و6921 إصابة جديدة
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية اليوم السبت، 26 حالة وفاة و6921 إصابة جديدة بفيروس كورونا الوبائي، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وفي تقريرها الصادر اليوم، سجلت الصحة الايرانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ايران الى 7 ملايين و319 الاف و322 شخصا، حيث يرقد 726 مصاب جديد في المستشفيات ومجموع الوفيات الناجمة عن هذا المرض يبلغ 141 الفا و560 حالة.

ونوه البيان ايضا، بان اجمالي المتعافين من مرض كورونا في ايران بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و72 الفا و359 اشخاص.

وعن التطعيم العام ضد الوباء، اشارت الصحة الايرانية في بيانها اليوم، الى توزيع 151 مليونا و759 الفا و942 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

وخلال الـ24 ساعة الماضية جرى حقن 86 الف و284 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في البلاد.

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حصيلة كورونا لليوم السبت.. 26 وفاة و6921 إصابة جديدة

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