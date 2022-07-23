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مساعد وزير العلوم: نشاطات علماءنا تزداد رغم الحظر المفروض على البلاد

مساعد وزير العلوم: نشاطات علماءنا تزداد رغم الحظر المفروض على البلاد
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير العلوم في شؤون الأبحاث والتكنولوجيا: إنه على الرغم من الحظر المفروض على البلاد فإن الأنشطة الدولية للعلماء الإيرانيين تزداد كل عام.

العالم - ايران

واقيمت مراسم تسليم جوائز الكومستيك للتميز العلمي لعام 2021 للفائزين الإيرانيين بحضور مساعد وزير العلوم في شؤون الأبحاث والتكنولوجيا ووكيل وزير العلوم في الشؤون الدولية ومسؤول اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومستيك) وممثل السفارة الباكستانية اليوم السبت في مبنى وزارة العلوم.

وفاز كل من الدكتور علي موسوي موحدي، الأستاذ بجامعة طهران ورئيس مركز أبحاث الكيمياء الحيوية في هذه الجامعة، والدكتور إسماعيل قوانلو، الأستاذ في جامعة شيراز في مجال الهندسة الميكانيكية ، بجائزة الكومستيك 2021 لإنجازاتهما في مجال الكيمياء وتأليف أفضل كتاب علمي.

وصرح مساعد وزير العلوم في شؤون الأبحاث والتكنولوجيا بيمان صالحي اليوم (السبت) في هذا الحفل: أن العلماء الإيرانيين نشروا أكثر من 77 ألف مقال علمي في قاعدة بيانات Scopus في عام 2021، وبناءً على ذلك حصلت إيران على المرتبة الخامسة عشرة في الإنتاج العلمي. كما تحتل إيران المرتبة الـ 15 والـ 16 في العالم من حيث المراجع العلمية.

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مساعد وزير العلوم: نشاطات علماءنا تزداد رغم الحظر المفروض على البلاد

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