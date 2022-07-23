تغريدات في لقاء ملك البحرين مع أمير قطر.. ومنع انشودة "سلام يامهدي"

العالم – نقطة تواصل

ويسلط البرنامج الضوء على الحدث الأكبر والأبرز الذي اهتم به النشطاء البحارنة وتداولوه في المنصات الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي هو لقاء ملك البحرين رأس النظام مع أمير قطر في مدينة جدة السعودية، وأحدث هذا الخبرضجة كبيرة جدا لان نظام البحرين قد حذر شعب البحرين عبلا مواقع التواصل الاجتماعي من التعاطي مع حكومة قطر لانها تعتبر جريمة عقوبتها تصل للسجن 5 سنوات.

وبحث البرنامج مرور 5 سنوات على القطيعة بين دولة قطر ومملكة البحرين ربما عادت المياه الى مجاريها وكان هنالك العديد من التعليقات ومقاطع الفيديو على هذا الحدث الأبرز في مواقع التواصل الاجتماعي ومنه مقطع فيديو للناشط السياسي حسن الستري معلقا على الموضوع على طريقته الخاصة.

كما تطرق البرنامج الى حملة تغريد للافراج عن سماحة الشيخ علي سلمان حيث أظهر وسم الحرية للشيخ علي سلمان على منصة التواصل الاجتماعي تويتر تفاعلا كبيرا، حيث أرسلت المئات من التغريدات التي تطالب بالإفراج عن زعيم المعارضة في البحرين.

ونشر المغردون مقاطع مصورة للأمين العام الوفاق يطالب فيها بالإصلاح والعدالة، مؤكدين أن تمسكه بالمطالب الشعبية العادلة هي السبب الحقيقي وراء اعتقاله.

حيث غرد مرتضى الطالبي على تويتر قائلا:" الشيخ علي سلمان اتهم بالتخابر مع دولة قطر على أنها دولة عدو للبحرين! فكيف يجلس ملك مع أمير دولة عدو ويشرب معاه قهوة؟"

وتناول البرنامج ما تداوله نشطاء البحارنة في أن حب الإمام المنتظر في البحرين على أنه جريمة تستوجب قمع وأكثر، والتحقيق مع من يضع انشودة "سلام يامهدي" في سيارته.

كما ناقش البرنامج قصة سرقة شواهد القبور في البحرين من مقبرة جد الحاج والتعليقات الواردة عليه.وزيادة عدد الوافدين على عدد المواطنين والغزو الناعم وتغريدات تناولت التوقف عن جلب المزيد من العمالة الأجنبية الى البحرين والى بقية دول مجلس التعاون.

ورصد البرنامج ما قاله المحامي البحريني عبد الله يوسف السهلي حول موضوع الاستحقاق الانتخابي وقرب الانتخابات وتحذيره المواطن من المرشحين الذي يمارسون التدليس في انتخابات المجلس النيابي المقبلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...