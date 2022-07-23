محاولة اغتيال ناصر الشاعر.. السلاح المنفلت إلى أين؟

العالم - البوصلة

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت القيادي في الجهاد الاسلامي عبدالحليم والأسير المحرر المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان، عائلة معطان ابدت قلقها على حياة نجلها خاصة أن الاحتلال رفض في السابق تقديم العلاج له .



وجرى في البرنامج بحث سبب محاولة الاغتيال هذه ومن يقف خلفها، ودور اجهزة امن السلطة الفلسطينية اذا محاولة اغتيال لم يستطيعوا منعها وهل نحن امام مرحلة امنية جديدة في الضفة الغربية؟ وما هي نهاية السلاح المنفلت في الضفة الا يشكل الان خطرا حقيقيا على التوافق الوطني؟ كيف ينظر الى شخصية الدكتور ناصر الشاعر والاجماع الفلسطيني حوله وما الفائدة من عملية الاغتيال هذه وما الرسائل التي كانت خلفها؟ وهل يمكن للسلطة الفلسطينية ان تضبط الوضع في الضفة الغربية؟ وماذا يشكل اليوم ناصر الشاعر في الشارع الفلسطيني؟ وما السبب الذي دفع الفصائل ان تجمع على ادانه محاولة الاغتيال؟

وأكد ضيف البرنامج ياسر خلف المتحدث باسم حركة الاحرار في غزة أن ناصر الدين الشاعر هو شخصية وطنية محترمة من قبل الجميع وقيادي في حماس وهمّه هو تحقيق الوحدة الوطنية مبينا أن جريمة اغتيال ناصر الدين الشاعر تعكس حجم الاجرام والفلتان المتفشي وأن العصابات المتوغلة في السلطة الفلسطينية والتي تريد فرض اجندتها المشبوهة تسعى لحرف بوصلة ابناء الشعب عن الوحدة.

وأشار خلف الى أن من نفذ جريمتي اغتيال نزار بنات والشاعر فريق واضح ومحدد المعالم والاهداف منوها الى أن السلطة هي من تصنع الازمات لحرف بوصلة الشعب عن جوهر الازمة.

فيما اشار فؤاد الخفش مدير مركز احرار لحقوق الانسان من نابلس الى أن مسلحين ينتمون الى حركة فتح يقفون وراء محاولة اغتيال ناصر الدين الشاعر مشيرا الى أن السلطة الفلسطينية لم تفعل اي شئ من اجل اعتقال المتورطين بمحاولة اغتيال الشاعر منوها الى وجود مشكلة كبيرة في موضوع الحريات وتتم ملاحقة كل من يرفع صوته ضد الفساد.

وحذر الخفش من أن هناك مصادرة لسلاح المقاومة في الضفة في مقابل الحرية لسلاح الاشرار والمنفلتين مبينا ان عدم اصدار الاحكام ضد المنفلتين هو الذي ادى الى حالة السخط ضد اجراءات السلطة وان المطلوب من الاجهزة الامنية القيام باجراءات فاعلة ضد المنفلتين.

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