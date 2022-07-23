أحداث غير متوقعة صدمت ابن سلمان بعد زيارة بايدن للسعودية

العالم – المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى السعودية والتي كان ينتظرها ولي العهد السعودي من أجل تحقيق مكاسب الا أنه لم تتحقق حيث أن أحداثا غير متوقعة صدمت ابن سلمان بعد زيارة بايدن للسعودية حيث رفض بايدن مصافحته وقوله لابن سلمان:"أنا اعتقد بأنك مسؤول عن جريمة قتل خاشقجي "، وابن سلمان رد بالنفي. العربية تقطع البث وتزيف مقاطع خلال زيارة بايدن للسعودية.

كما ناقش البرنامج قضية التطبيع السعودي مع الصهاينة منذ سنوات مستعرضا تعليقات الناشطين حول هذا التطبيع.

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على التقرير الاسرائيلي الذي تم إرساله خلال جولة المراسل الاسرائيلي في وقت شعيرة المسلمين الكبرى بما وصفه أنه "حلم يتحقق". حيث بث مراسل لإحدى القنوات الإسرائيلية تقريرا تلفزيونيا من داخل مدينة مكة، أكثر المدن قدسية بالنسبة للمسلمين، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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