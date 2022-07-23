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تشاهدون الليلة في بانوراما..

8 سنوات على ولادة الحشد الشعبي العراقي.. انطلاق الاستفتاء على الدستور التونسي من استراليا

8 سنوات على ولادة الحشد الشعبي العراقي.. انطلاق الاستفتاء على الدستور التونسي من استراليا
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة، احتفال الحشد الشعبي في العراق بالذكرى الثامنة لتأسيسه، باستعراض عسكري كبير في محافظة ديالى شرقي العراق بمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية.

العالم - بانوراما

وبحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي. وكشف الحشد لأول مرة عن مركبات 'أبهر' المصنعة محليا، ومنظومة 'حسيب' للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة المصنعة محليا ايضا.

وبعد انتهاء الاستعراض جدد منتسبو الحشد البيعة والشكر للمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: انطلاق أول عملية تصويت في مدينة سيدني الاسترالية على الدستور التونسي الجديد للمواطنين المقيمين في الخارج.

في وقت كان الانقسام لا يزال مستمرا في الداخل بين مقاطع ومعارض ومؤيد. وقد فرقت القوى الامنية تظاهرة معارضة للاستفتاء في العاصمة.

الاستفتاء يستمر طيلة ثلاثة ايام، وبلغ عدد المسجلين للاقتراع نحو تسعة ملايين وثلاثمئة ألف ناخب، بينهم 348 الف ناخب مسجلين في الخارج.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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