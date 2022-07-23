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'العرادة' يشن هجوما على العدوان السعودي ومجلسه الرئاسي باليمن

'العرادة' يشن هجوما على العدوان السعودي ومجلسه الرئاسي باليمن
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

شن سلطان العرادة، المعين من قبل تحالف العدوان السعودي محافظا لمأرب باليمن وعضو مجلس الرياض الرئاسي، السبت، هجوما غير مسبوقا على التحالف والسلطة الموالية له.

العالم- اليمن

واشار العرادة في مقابلة مع قناة "بي بي سي" إلى فشل المجلس الرئاسي وعجزه عن القيام بأية مهمة عبر استعراض ما وصفها بالتعقيدات والصعوبات التي تعترضه.

كما المح إلى رفض تحالف العدوان تقديم اي دعم ومحاولته استغلال المجلس لتحقيق اجندة خاصة.

وجاء ظهور العرادة الذي قاطع مؤخرا جلسات الرئاسي في عدن وسط انباء عن ضغوط لإقالته من نصب المحافظ لأهم محافظة نفطية والاحتفاظ بمنصبه كعضو في الرئاسي.

ويشير هجوم العرادة على الرئاسي إلى تفضيله البقاء في منصبه كمحافظ .

وتعد مأرب اهم مصدر دخل للعرادة الذي يستحوذ على كافة مقدراتها ويرفض توريدها حتى إلى مركزي عدن.

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'العرادة' يشن هجوما على العدوان السعودي ومجلسه الرئاسي باليمن

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