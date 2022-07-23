مسؤول يتحدث عن تفاصيل الاتفاقية النفطية الكبرى بين ايران وروسيا

العالم - ايران

واوضح خجسته مهر لوكالة انباء فارس ان ايران وروسيا قد وقعتا حتى الان اتفاقيات لتطوير 7 حقول نفطية باستثمار روسي بقيمة 4 مليارات دولار ايضا رغم فترة الحظر الغربي المفروض على ايران.

وشرح خجسته مهر ان الاتفاقية الكبيرة الموقعة بين شركة النفط الوطنية الايرانية وشركة غازبروم تشمل 6 محاور هي :

الاستثمار في تطوير حقول النفط والغاز الايرانية

استثمار روسي لاستكمال مشروع ايران ال ان جي الغازي

مقايضة الغاز

مقايضة المشتقات النفطية

بناء خطوط الضغط العالي للتصدير

نقل التكنولوجيا المتعلقة بقطاع النفط والغاز

وتابع مدير شركة النفط الوطنية الايرانية قائلا: ان المذكرة تشمل تطوير حقل غاز بارس شمالي وكيش و6 حقول نفطية بينها منصوري وآب تيمور وكرنج وآذر وجنكولة اضافة الى استثمار شركة غازبروم الروسية بمبلغ 15 مليار دولار لزيادة الضغط فی حقل بارس جنوبي الغازي ومبادلة الغاز والمنتجات النفطية والاستثمار في اكمال مشروع ايران – ال.ان.جي.

واكد خجسته مهر ان ايران وروسيا عازمتان على تنفيذ هذه الاتفاقية الكبيرة وان تاكيدات كبار مسؤولي البلدين تظهر هذا الامر.

واوضح مدير شركة النفط الوطنية الايرانية ان روسيا هي من اكبر الدول المنتجة للنفط وهي متخصصة في انتاج النفط في الاقاليم والتضاريس الصعبة جدا وان الشركات الروسية تتمتع بقدرات تقنية عالية جدا ولذلك فانها ستنجح في تطوير الحقول النفطية والغازية الايرانية وان سجل هذه الشركات الروسية في ايران يثبت هذا الامر.

وقال خجسته مهر ان الشركات الروسية لم تغادر السوق الايراني ابدا بعد فشل الاتفاق النووي وهي تنشط حاليا في الحقول الايرانية رغم الحظر الغربي المفروض على البلاد وهي تستفيد من خدمات شركات المقاولة الايرانية.

هذا وكان نائب وزير النفط الايراني ، والمدير التنفيذي لشركة الغاز الايرانية "مجيد جكي"، قد قال يوم امس الخميس ايضا ان توقيع مذكرة للتفاهم بقيمة 40 مليار دولار مع شركة "غازبروم" الروسية؛ يهدف الى توسيع التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واوضح "جكي"، ان هذا الاتفاق يهدف الى تطوير التعاون الايراني الروسي في مجال مقايضة الغاز مع دول الجوار وضم هذه الدول الى الاتفاق، مضافا للتعاون المشترك في انجاز مشاريع مدّ انابيب الغاز.