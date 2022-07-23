الشرطة الايرانية تلقي القبض على خاطف مواطن فرنسي بطهران

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وقال رئيس شرطة بالعاصمة طهران العقيد علي وليبور كودرزي: ان المتهم صديق للمخطوف وقام بعملية الخطف بغضر الحصول على فدية.

واوضح في يوليو من هذا العام ، تم وضع التحقيق في قضية اختطاف مواطن فرنسي على جدول أعمال مباحث الدائرة الرابعة بشرطة العاصمة.

واضاف: خلص التحقيق الأولي للمحققين إلى أن المواطن الفرنسي اختطف من قبل أحد ركاب سيارة دفع رباعي بعد أن غادر منزله في غرب طهران بينما كان يحمل عملة أجنبية.

قال رئيس شرطة مباحث طهران: نظرا لحساسية الموضوع، تم تفعيل تحقيقات المباحث في الدائرة الرابعة لشرطة المباحث بطريقة خاصة، وفي الخطوة الأولى تم تفعيل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لمسرح الجريمة، وتمت المراجعة ، وحدد المحققون هوية المالك من خلال مراقبة لوحة السيارة المذكورة.

وتابع العقيد كودرزي قائلا: بعد تلقي هذه المعلومات توجه رجال المباحث إلى مخبأ المتهم بالتنسيق مع السلطة القضائية واعتقلوه في عملية مفاجئة.

وذكر أن المحققين عثروا على المخطوف في أقصر وقت ممكن ، مشيرا الى أن المتهم اعترف بجريمة الاختطاف لسرقة العملة الاجنبية وتلقي فدية من عائلة المخطوف.

وتابع قائلا: اثناء التحقيق تبين أن المتهم التقى بشاب في فرنسا واستغل عدم إلمامه باللغة الفارسية لسرقة العملة الاجنبية.