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تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول هجوم دهوك

تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول هجوم دهوك
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قرر مجلس النواب العراقي اليوم السبت، تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول الاعتداء التركي في دهوك.

العالم-العراق

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي في تصريح للوكالة الرسمية: إن “وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية والخطوة الأخرى عدم تواجد القوات التركية في العراق وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر “.

وأشار الى أنه “تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً لموقع الحادث ومعرفة مصدر القنبلة من اين كان بالتعاون مع السفارة التركية”.

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تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول هجوم دهوك