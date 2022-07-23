السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول صهيوني: مستقبل 'إسرائيل' في خطر والنهاية تقترب

مسؤول صهيوني: مستقبل 'إسرائيل' في خطر والنهاية تقترب
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

حذر مسؤول إسرائيلي سابق من "تداعيات خطيرة لحالة الضعف الفلسطيني الرسمي على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية"، بحسب تعبيره، مما يمكن أن يؤدي إلى نقمة فتاكة حيال مستقبل "إسرائيل".

العالم - فلسطين

وفي مقالٍ له في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أوضح آفي غيل المدير العام السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية والباحث في معهد سياسة الجمهور اليهودي، أن الضعف الفلسطيني، الذي يباركه كثير من الإسرائيليين، يطرح علامة استفهام على الطابع اليهودي لإسرائيل.

ورأى الباحث، أن صورة الوضع الديمغرافي في القدس هي الأكثر تعبيرا للواقع ثنائي القومية الذي يهدد "إسرائيل"، وهذا الواقع -بحسب آفي غيل- كفيل بأن يصفع الكيان في اليوم الذي يقرر فيه العرب (الفلسطينيون) في القدس المشاركة في الانتخابات البلدية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لابيد: البحرين حليف مهم لـ"إسرائيل" بالشرق الأوسط

الشيخ الخطيب: 'إسرائيل' تفتعل المشاكل والأزمات في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف يبدأ جولة إفريقية.. أول محطاتها في القاهرة

أسرة جمال عبد الناصر فتحت ضريحه أمام الزوار بمناسبة 23 يوليو

مسؤول صهيوني: مستقبل 'إسرائيل' في خطر والنهاية تقترب

بالفيديو.. مراسل صهيوني يبث تقريرا من داخل مكة المكرمة ويثير انتقادا واسعا

مسؤول في حكومة الانقاذ اليمنية يكشف سر زيارته لعدن

أحداث غير متوقعة صدمت ابن سلمان بعد زيارة بايدن للسعودية