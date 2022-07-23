مسؤول صهيوني: مستقبل 'إسرائيل' في خطر والنهاية تقترب

العالم - فلسطين

وفي مقالٍ له في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أوضح آفي غيل المدير العام السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية والباحث في معهد سياسة الجمهور اليهودي، أن الضعف الفلسطيني، الذي يباركه كثير من الإسرائيليين، يطرح علامة استفهام على الطابع اليهودي لإسرائيل.

ورأى الباحث، أن صورة الوضع الديمغرافي في القدس هي الأكثر تعبيرا للواقع ثنائي القومية الذي يهدد "إسرائيل"، وهذا الواقع -بحسب آفي غيل- كفيل بأن يصفع الكيان في اليوم الذي يقرر فيه العرب (الفلسطينيون) في القدس المشاركة في الانتخابات البلدية.