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رويترز: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي جدري القردة

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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