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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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