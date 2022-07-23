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وزير الدفاع التركي: روسيا تنفي أي تورط لها في الضربات على ميناء أوديسا الاوكراني

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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