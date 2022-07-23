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أفريقيا
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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الدفاع التركي: روسيا تنفي أي تورط لها في الضربات على ميناء أوديسا الاوكراني
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن
رويترز: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي جدري القردة
متحدث حرس الثورة: نحذر الكيان الصهيوني من أنه إذا أخطأ سيفقد إلى الأبد الـ27 ألف كيلومتر التي احتلها ويجب ألا يساوره الشك في هذا المجال أبدًا
الشرطة التونسية تفرق بالقوة محتجين حاولوا تنظيم مسيرة الى الداخلية ضد تعديل الدستور
مواجهات بين قوات الامن ومحتجين على مشروع الدستور التونسي
مراسل العالم: مصرع مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدتي نبل الخطيب وجورين بسهل الغاب شمال غرب حماة
مراسل العالم: مصرع مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدتي نبل الخطيب وجورين بسهل الغاب شمال غرب حماة
مراسل العالم: وزارة الخارجية العراقية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي
مراسل العالم : القوات الأمريكية أخرجت رتلاً مؤلفاً من 35 صهريجاً معبأة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق
وزير الدفاع التركي: روسيا تنفي أي تورط لها في الضربات على ميناء أوديسا الاوكراني
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
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