المشاط يؤكد على الاهتمام بإنزال المخططات لكافة المحافظات

العالم- اليمن

جرى خلال اللقاء، استعراض الجوانب المتصلة بالأراضي التي تم تجهيزها وتخصيصها للاستثمار الزراعي.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، على ضرورة الاهتمام بتذليل الصعاب والمعوقات أمام الراغبين في الاستثمار بالقطاع الزراعي، بما يضمن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وشدد على أهمية أن تكون إجراءات الهيئة وفق النظام والقانون ومنصفة للناس، وأن تعمل على المحافظة على أراضي الدولة.

وأشار الرئيس المشاط، إلى ضرورة الاهتمام بإنزال مخططات لكافة المحافظات بما يضمن عدم انتشار العشوائيات والمحافظة على الأراضي الزراعية، وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع السلطة المحلية ووزارة الأشغال ومكاتبها.

ولفت إلى أهمية تحزيم المناطق الزراعية وعدم السماح بالبناء العشوائي فيها.