ايران تريد امنا وازدهارا مستديمين لدول الجوار والمنطقة

العالم - ايران

وفي سلسلة تغريدات نشرها على موقع تويتر اليوم السبت، اشار "كاظمي قمي" الى مباحثاته الاخيرة في اسلام اباد مع وزير خارجية باكستان "بلاول بوتو زرداري".

واوضح المبعوث الايراني : في سياق مشاوراتي الاقليمية، توجهت امس الى دولة باكستان الشقيقة، واجريت مع كبار المسؤولين في هذا البلد مباحثات ايجابية جدا حول القضايا الثنائية واهم التطورات داخل افغانستان.

ونوه الدبلوماسي الايراني بان القضايا مثل، مكافحة الارهاب وتشكيل دولة شاملة وارساء الامن والازدهار في افغانستان وبالتالي توفير اجواء بناءة ومستدامة في المنطقة، شكلت قاسما مشتركا بينه والجانب الباكستاني.

ولفت كاظمي قمي، الى توفر ارضية التعاون حول افغانستان بين ايران وباكستان؛ مبينا ان الجانبين اكدا على مشاركة جميع الاقوام الافغانية في تشكيل الحكومة، باعتباره السبيل الامثل من اجل الخروج بافغانستان من ازمته الراهنة.

واضاف، ان اجتماع طشقند ايضا شكل احد المحاور المطروحة في هذه المباحثات.

يذكر ان ممثل ايران الخاص بشؤون افغانستان "حسن كاظمي قمي"، وصل امس الجمعة الى اسلام اباد للتباحث حول الوضع الاقليمي والتطورات في افغانستان.