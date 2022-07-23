بعد ساعات من اتفاق روسي اوكراني.. كييف تتهم موسكو بقصف ميناء أوديسا

خاص بالعالم

غير ان وسائل اعلام دولية نقلت عن الجيش الأوكراني إن الضربات لم تتسبب بأضرار كبيرة في الميناء وأن منطقة تخزين الحبوب لم تتعرض لأذى.

وفيما سارع كل من الامين العام للامم المتحدة أنتونيو غوتيريش ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى ادانة الضربات، كشف وزير الدفاع التركي خلوصي اكار، ان روسيا ابلغت انقرة بالا علاقة لها على الاطلاق بالضربات. وأنها تدرس القضية بدقة وبالتفصيل.

الجيش الاوكراني اعلن ان قواته قصفت بسبعة صواريخ جسرا تسيطر عليه القوات الروسية فوق نهر إنجُوليتس بمقاطعة خيرسون جنوبي البلاد. وأن الجسر كان يعتبر خط إمداد مهما للقوات الروسية، وهو الجسر الثاني الذي تعلن القوات الأوكرانية قصفه خلال أيام، بعد جسر أنتونوف في خيرسون ايضا.

سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان أي وقف لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها بداية المعارك سيؤدي لنشوب صراع أوسع، معتبرا ان التنازلات الدبلوماسية لروسيا قد تؤدي إلى استقرار الأسواق لكنها ستوفر فقط فترة راحة مؤقتة، وسترتد في المستقبل.

بدوره، اكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا لأن العقوبات الموقعة على موسكو لم تنجح.

وأضاف ان أي استراتيجية جديدة يجب أن تركز على محادثات سلام وصياغة اقتراح سلام جيد بدلا من كسب الحرب، موضحا ان المجر ستظل بمنأى عن الحرب في أوكرانيا المجاورة لها، وان بلاده غير مستعدة لدعم الحظر الأوروبي على واردات الغاز الروسية أو القيود على تلك الواردات، لإن ذلك سيقوض اقتصاد بلاده.