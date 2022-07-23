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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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الرئيس الفرنسي ماكرون يشدد على استمرار دور بلاده من اجل ايصال المفاوضات النووية الى نتيجة
الرئيس الفرنسي لنظيره الايراني هاتفيا: فرنسا تدعم موقف إيران المعارض للعمليات العسكرية لبعض دول المنطقة ضد سوري
رئيسي لماكرون: إيران تعارض الحروب ومستعدة للعب دور في إنهاء النزاع في أوكرانيا وحل القضايا من خلال الحوار
رئيسي لماكرون: حل القضايا الإقليمية هو بيد دول وحكومات المنطقة ، والتدخل الأجنبي يزعزع الأمن والاستقرار فيها
رئيسي لماكرون: التوصل لاتفاق يعتمد على تقديم الضمانات اللازمة بما فيها استمرار التزام الأطراف بالاتفاق وضمان المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا: إصدار قرار في الوكالة الذرية كان يهدف للضغط على الشعب الإيراني الأمر الذي يوجه ضربة الى الثقة السياسية
وزارة الامن الايرانية تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للكيان الصهيوني واعتقال جميع افرادها قبل القيام بأي عمل ارهابي داخل البلاد
وزارة الامن الايرانية: اعضاء الخلية الارهابية الذين كانوا على صلة بالموساد عبر دولة جارة قد دخلوا البلاد عبر منطقة كردستان العراق
وزير الدفاع التركي: روسيا تنفي أي تورط لها في الضربات على ميناء أوديسا الاوكراني
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نستطيع السيطرة على مرض جدري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لدينا في الوقت الراهن
وزارة الامن الايرانية: اعضاء الخلية الارهابية الذين كانوا على صلة بالموساد عبر دولة جارة قد دخلوا البلاد عبر منطقة كردستان العراق
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.