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وزارة الامن الايرانية تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للكيان الصهيوني واعتقال جميع افرادها قبل القيام بأي عمل ارهابي داخل البلاد

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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