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كوبا تجدد مطالبتها برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية

كوبا تجدد مطالبتها برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

جددت كوبا مطالبتها برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدة أن هذه الإجراءات تعوق التنمية في البلاد.

العالم-سوريا

وفي مداخلة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكر نائب المندوب الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة يوري غالا ازدواجية المعايير التي تتبعها الولايات المتحدة مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تقول فيه واشنطن إنها قلقة بشأن الوضع الإنساني للشعب السوري تتخذ إجراءات أحادية الجانب ضدها مشددا على أهمية رفع هذه الإجراءات.

وأعرب الدبلوماسي الكوبي عن رفضه أي تسييس للمساعدات الإنسانية واستخدامها كأداة للابتزاز السياسي مشدداً على أن أي قرار يتخذه مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سورية يجب أن يراعي مصالحها.

وأضاف إن العقوبات وغيرها من الإجراءات القسرية الأحادية تحد من التنمية المستدامة لسورية وتتسبب بمعاناة كبيرة للشعب السوري داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون مع الحكومة السورية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين.

كما طالب نائب المندوب الكوبي في الأمم المتحدة باحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها ووقف التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

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