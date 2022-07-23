العراق.. مجلس الامن يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لمناقشة هجوم دهوك

العالم-العراق

وقال مصدر دبلوماسي عراقي في حديث صحفي ، إنه “بناء على طلب العراق حدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة طارئة بخصوص الاعتداء التركي على الأراضي العراقية”.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، توجيهها رسالة شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في تصريح إن “وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا أمس الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.