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الخارجية العراقية: سجلنا 22 ألفاً و700 انتهاك تركي وقدمنا 296 مذكرة احتجاج

الخارجية العراقية: سجلنا 22 ألفاً و700 انتهاك تركي وقدمنا 296 مذكرة احتجاج
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 22 ألفاً و700 انتهاك تركي ضد سيادة العراق.

العالم-العراق

وقال حسين، خلال حضوره الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول الاعتداءات التركية، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وادارية وسياسية للذهاب الى منطقة القصف الذي أدى الى استشهاد 9 مواطنين وجرح 31 اخرين".

وأوضح "طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين"، لافتا الى "وجود محضر رسمي موقع من قبل طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص بالسماح لدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات".

ونوه حسين، إلى "تسجيل أكثر من 22 الفا و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق ووزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية وتم ادراجها مؤخرا مع الشكوى المقدمة الى مجلس الامن الدولي تجاه تركيا".

ولفت إلى أن "مجلس الامن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما وأن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية".

واكد حسين، "أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية، إضافة الى تذكيره بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق".

وختم أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد".

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الخارجية العراقية: سجلنا 22 ألفاً و700 انتهاك تركي وقدمنا 296 مذكرة احتجاج