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الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا: إصدار قرار في الوكالة الذرية كان يهدف للضغط على الشعب الإيراني الأمر الذي يوجه ضربة الى الثقة السياسية

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-07-2022

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