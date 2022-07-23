السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزال بقوة 5.8 ريختر على عمق 10 كلم تحت الارض يضرب "بندر خمير" في محافظة هرمزغان جنوبي ايران دون ورود انباء عن حجم الخسائر المحتملة

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-07-2022

مجلس الشعب: معركة ميسلون ستبقى حية في ضمائر ووجدان وقلوب كل السوريين

البيت الأبيض: بايدن يعاني من أعراض التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال

ماذا بعد وصف يائير لابيد النظام الخليفي بـ"الحليف المهم لإسرائيل"؟

الخطيب: هناك قوى تدافع عن 'العمالة والإسرائيلي' وتوهم المسيحيين بالدّفاع عنهم

الشورى اليمني يدين 'سماح النظام السعودي للصهاينة تدنيس المشاعر المقدسة'