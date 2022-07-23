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البيت الأبيض: بايدن يعاني من أعراض التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال

البيت الأبيض: بايدن يعاني من أعراض التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور في مذكرة اليوم السبت، أن صحة الرئيس الأميركي جو بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بفيروس كورونا.

العالم - الأميركيتان

وأضاف أن الأعراض بدأت بالانحسار مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال الرخو وآلام الجسم.

وأوضح أن رئتي بايدن صافيتان ومشبعتان بالأكسجين اعتماداً على هواء الغرفة، مرجحاً أن الرئيس أصيب بمتحور BA5 من فيروس كورونا.

وكان طبيب الرئيس الأميركي قال الخميس إن بايدن يتحمل العلاج جيدا، وإن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.

وأضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال "طبيعية بالكامل".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن، الخميس، أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بكوفيد-19، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.

وأكد بايدن الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين في مقطع فيديو نُشر في حسابه على "تويتر" أنه "بخير".

وأردف أيضا في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية أنه ينجز الكثير من العمل، وسيواصل أداء مهامه.

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