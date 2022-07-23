العراق..مسرور بارزاني يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى و الحلبوسي في بغداد

العالم-العراق

وقال مكتب بارزاني في بيان ، إن الأخير "التقى اليوم السبت 23 تموز (يوليو) 2022، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، لبحث أهمية حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".



وفيما شدد بارزاني، على "ضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحادي ودستوري"، أبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى دعمه لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال الحوار ووفقاً للدستور، بما يصب في مصلحة المواطنين العراقيين كافة.



من جهة أخرى، التقى بارزاني بالحلبوسي، بحضور رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، لبحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وفق بيان مكتب بارزاني.

وشهد اللقاء "التأكيد على ضرورة وأهمية معالجة المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز بصورة جذرية وعلى أساس الدستور".



وأشار رئيس مجلس النواب إلى "وجود فرصة مواتية لحل المشاكل كافة، ومن بينها المتعلقة بمسألة النفط والغاز من خلال تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي يصب في مصلحة مختلف المكونات وعموم المواطنين العراقيين".



وجدد رئيس حكومة كردستان "تأكيده على الاستعداد الدائم لحكومة الإقليم في التوصل إلى حل جذري للمشاكل من خلال المفاوضات، بما يحفظ الحقوق الدستورية كوردستان".