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مراسل العالم: الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تستهدف بقذائف المدفعية قرى وتجمعات سكنية في محيط بلدة تل رفعت بريف حلب السورية الشمالي

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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